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Питерец.ру » Спорт » Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»

Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
2:1 – с таким счётом невские армейцы победили клуб из другой конференции в очередном матче чемпионата КХЛ.

«Питерец.ру» обращает внимание, что тольяттинская «Лада» делит с челябинским «Трактором» 6–7 места на Востоке КХЛ. Учитывая отставание «Нефтехимика» и «Сибири» от «Лады», тольяттинцы явно войдут в число соискателей Кубка Гагарина – 2024. Именно с «Ладой» петербургский СКА провёл свой 63-й матч нынешнего сезона, завершившийся минимальной победой команды Романа Ротенберга со счётом 2:1.

Тренерский штаб СКА даже с «Ладой» не рискнул дать возможность сыграть в воротах Юхану Матссону или Павлу Мойсевичу – снова стоял практически бессменный Серебряков. 24 «сэйва» – вот улов Никиты в этой игре: лишь Никите Попугаеву удалось на этот раз огорчить Серебрякова (одним из ассистентов автора единственной шайбы «Лады» стал Андрей Алтыбармакян). У СКА 2 очка записал на свой лицевой счёт Сергей Толчинский, словно демонстрируя хоккейной общественности свою хорошую форму после эпизода в матче с омским «Авангардом». Победной для петербуржцев стала шайба Михаила Воробьёва в большинстве, не позволившая гостям «СКА Арены» (на трибунах присутствовали более 20 тысяч зрителей!) добиться овертайма.

Выиграв, СКА набрал 89 очков и возглавляет таблицу не только Западной конференции, но и всей Лиги (у «Металлурга» – 87 очков).



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