СКА удалось победить ЦСКА в овертайме: автором решающей шайбы стал защитник Никишин

Приближается к завершению регулярный чемпионат КХЛ сезона – 2024/2025. «Питерец.ру» понимает, что нынешний сезон получился для СКА очень сложным. С самого начала не оправдался расчёт на голкипера Никиту Серебрякова, которого обменяли в другой клуб, а невским армейцам пришлось привлекать Егора Заврагина – ещё слишком юного, чтобы всерьёз претендовать на звание основного вратаря СКА. Евгений Кузнецов ехал в Санкт-Петербург в статусе будущей главной звезды КХЛ, но вряд ли он сумеет помочь команде в этом сезоне.

Четырежды проиграв перед поединком с ЦСКА, команда Романа Ротенберга вышла на лёд с Заврагиным в воротах. Уже на 7-й минуте Максим Соркин пробил Заврагина, и хозяева льда повели в счёте. Сразу же подвёл ЦСКА шведский легионер Фредрик Классон, схлопотавший двойной малый штраф. Марат Хайруллин сравнял счёт, использовав «лишнего» с передач Сергея Сапего и Владимира Алистрова.

На 14-й минуте СКА снова реализовал большинство после точного броска Матвея Короткого, но вскоре Прохор Полтапов сделал счёт 2:2. Несмотря на столь бодрый первый период, больше заброшенных шайб в основное время не было, а в овертайме отличился Александр Никишин – 3:2ОТ в пользу СКА (Заврагин отразил 32 броска).