Волейбольная «Ленинградка» без шансов проиграла калининградскому «Локомотиву» на финише регулярного сезона: счёт третьей партии – 8:25

«Питерец.ру» предполагает, что волейбольная команда «Ленинградка» специально бережёт силы накануне плей-офф. Ведь никому не хочется получить необязательную травму в проходном матче, когда все места по итогам «регулярки» уже распределены. Вот и в Калининграде «Дикие Пчёлы» явно не собирались лезть из кожи вон: выше третьей строчки в итоговой таблице Суперлиги петербурженки подняться уже не могли.

В первых двух партиях борьба была упорной, особенно – во втором. Главная атакующая опция калининградского «Локомотива» в лице турчанки Эбрар Каракурт заработала уже в дебюте матча: хозяйки площадки вырвались вперёд в стартовом сете со счётом 10:6. В дальнейшем «Локомотив» увеличил своё преимущество до шести очков, а первый сет завершился со счётом 25:21 в пользу команды Андрея Воронкова.

Во втором сете «Локомотив» снова вырвался вперёд – 8:3. Но усилия Анастасии Гарелик позволили «Ленинградке» подтянуться в счёте. После счёта 23:23 дошло до игры «на балансе», где больше повезло железнодорожницам – 26:24. В третьей партии борьбы не было совсем: итоговое преимущество «Локомотива» составило 13 очков.

В составе «Ленинградки» 15 очков записала на свой счёт Гарелик, у победительниц 20 очков набрала Каракурт.







