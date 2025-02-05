ента новостей

00:25
Победив ЦСКА в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» выиграл на «Арене» и у «Енисея»
21:55
В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки
20:47
После поражения от клуба «Заречье-Одицово» волейбольная «Ленинградка» обыграла «Омичку»: у Анастасии Гарелик – 27 очков
19:21
Чиновник в СПб заработал более 50 млн. на липовых медосмотрах
19:12
В СПб появятся гибридные внедорожники из Китая
19:10
Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян
14:23
В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко
13:39
Мшинская школа открылась после капитального ремонта
13:04
В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек
12:53
В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке
12:44
Установлен дополнительный эпизод противоправных действий задержанного детского тренера
12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
09:58
Во Фрунзенском районе пенсионерка передала мошенникам более 13 млн рублей
09:39
В Сестрорецке пожилая женщина передала мошенникам более 11 млн рублей
09:32
В Петербурге пьяный мужчина отобрал у соседки ребенка и бросил на бетонный пол
09:26
Собаководов штрафуют
09:22
В Пулково изменят работу такси
09:20
Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы
23:06
СКА проиграл «Ак Барсу» с разницей в пять шайб: Захар Бардаков набрал 3 очка
17:59
Захар Бардаков из СКА попал в символическую сборную КХЛ в январе, Иван Демидов отмечен среди новичков сезона – 2024/2025
13:32
В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину
13:18
Ленобласть поддержит гастрольную деятельность театра «На Литейном» на подшефных территориях Донбасса
12:55
В Петербурге поймали «дропа - гастролера», причастного к обману пенсионера
12:48
В Банке России опровергли мифы о цифровом рубле
12:41
В Петербурге стартовала акция «Единой России» «Тепло для героя»
10:18
Какие профессии самые «матерящиеся»?
10:05
В СПб появится эвакуационная комиссия
09:49
В Петербурге задержали детского тренера по подозрению в педофилии
09:40
В СПб стало больше пассажиров
09:31
На набережной Обводного канала погиб водитель «Фольксваген Пассат», который остановился на проезжей части из-за поломки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После поражения от клуба «Заречье-Одицово» волейбольная «Ленинградка» обыграла «Омичку»: у Анастасии Гарелик – 27 очков

После поражения от клуба «Заречье-Одицово» волейбольная «Ленинградка» обыграла «Омичку»: у Анастасии Гарелик – 27 очков

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
leningradka.spb.ru
Анастасия Гарелик и Юлия Цибулько вошли в число лучших волейболисток Суперлиги по итогам тура.

Победив 10 января «Минчанку», волейбольная команда «Ленинградка» выиграла и свой следующий матч Суперлиги у «Тулицы». А вот встреча с клубом «Заречье-Одицово» принесла торсиде «Диких Пчёл» разочарование: команда Александра Кашина проиграла соперницам из Подмосковья со счётом 1–3. «Питерец.ру» отмечает результативность Анастасии Черновой в проигранном поединке с «Заречьем» – доигровщица «Ленинградки» набрала 28 очков. Нечего удивляться, что Чернова попала в тройку самых результативных волейболисток по итогам 20-го тура: те же 28 очков заработала Виктория Руссу («Динамо-Метар»), а превзошла всех Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива» – впечатляющие 34 очка.

После фиаско с «Заречьем» петербурженки реваншировались в матче с «Омичкой», победив в четырёх партиях. Игру в Омске «Ленинградка» начала с обидно отданного «на балансе» стартового сета, счёт – 24:26. В дебюте второй партии было равенство (5:5), после чего «Ленинградка» оторвалась на 5 очков и завершила сет в свою пользу – 25:20. Ещё более напряжённой, чем первая, выдалась третья партия, но в концовке повезло гостьям – 30:28 в пользу «Ленинградки». В четвёртом сете «Омичка» сопротивления не оказала, проиграв эту партию с разницей в 10 очков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-01-2024, 20:36
Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков
2-11-2023, 16:22
Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги
27-10-2024, 02:34
Волейбольная «Ленинградка» одержала сложнейшую победу с разницей в 2 очка на тай-брейке над клубом «Заречье-Одинцово»: 28 очков набрала Бирюкова, 25 – Гарелик
7-10-2023, 23:17
Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0
30-09-2024, 22:46
Волейбольная «Ленинградка» в 4-м туре Суперлиги – 2024/2025 в Краснодаре победила «Динамо» со счётом 3–1, Чернова набрала 23 очка, Боговская – 22
15-01-2024, 18:20
Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024

Происшествия на дорогах

Вчера, 21:55
В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки
Вчера, 12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
4-02-2025, 13:32
В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину
4-02-2025, 09:31
На набережной Обводного канала погиб водитель «Фольксваген Пассат», который остановился на проезжей части из-за поломки
Наверх