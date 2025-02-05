После поражения от клуба «Заречье-Одицово» волейбольная «Ленинградка» обыграла «Омичку»: у Анастасии Гарелик – 27 очков

Победив 10 января «Минчанку», волейбольная команда «Ленинградка» выиграла и свой следующий матч Суперлиги у «Тулицы». А вот встреча с клубом «Заречье-Одицово» принесла торсиде «Диких Пчёл» разочарование: команда Александра Кашина проиграла соперницам из Подмосковья со счётом 1–3. «Питерец.ру» отмечает результативность Анастасии Черновой в проигранном поединке с «Заречьем» – доигровщица «Ленинградки» набрала 28 очков. Нечего удивляться, что Чернова попала в тройку самых результативных волейболисток по итогам 20-го тура: те же 28 очков заработала Виктория Руссу («Динамо-Метар»), а превзошла всех Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива» – впечатляющие 34 очка.

После фиаско с «Заречьем» петербурженки реваншировались в матче с «Омичкой», победив в четырёх партиях. Игру в Омске «Ленинградка» начала с обидно отданного «на балансе» стартового сета, счёт – 24:26. В дебюте второй партии было равенство (5:5), после чего «Ленинградка» оторвалась на 5 очков и завершила сет в свою пользу – 25:20. Ещё более напряжённой, чем первая, выдалась третья партия, но в концовке повезло гостьям – 30:28 в пользу «Ленинградки». В четвёртом сете «Омичка» сопротивления не оказала, проиграв эту партию с разницей в 10 очков.