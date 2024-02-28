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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» после трёх поражений подряд в матчах Суперлиги победила в Челябинске «Динамо-Метар» в четырёх партиях

Волейбольная «Ленинградка» после трёх поражений подряд в матчах Суперлиги победила в Челябинске «Динамо-Метар» в четырёх партиях

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
Анастасия Гарелик в который раз стала самой результативной в составе «Диких Пчёл».

«Питерец.ру» понимает, что волейбольный клуб «Ленинградка» три раза подряд проиграла в 19–21 турах очень серьёзным соперникам (московскому «Динамо», калининградскому «Локомотиву» и саратовскому «Протону»). И вот команда Александра Кашина улучшила настроение себе и своим поклонникам, выиграв матч 22-го тура Суперлиги у челябинской команды «Динамо-Метар».

Упорная борьба в первой партии челябинского матча шла до счёта 13:13, после чего хозяйки площадки взяли нити игры в свои руки и выиграли первый сет – 25:19. Во следующей партии команды шли вровень до счёта 22:22, после чего финишный рывок удался «Ленинградке», счёт – 25:23. Ключевым стал третий сет, который «Дикие Пчёлы» выиграли со счётом 27:25. В решающими здесь стали удачные действия Ирины Королёвой и Юлии Кутюковой.

Динамовки не смогли психологически оправиться от упущенной победы в третьей партии и просто сдались – 10:25 в четвёртом сете. Так «Ленинградка» одержала семнадцатую победу в чемпионате – 2023/2024. В составе победительниц 22 очка набрала Анастасия Гарелик, 18 – на счету Королёвой. В составе «Динамо-Метара» отличилась индивидуальной статистикой Ольга Бирюкова (20 очков).

В первый день весны «Ленинградка» сыграет с «Динамо Ак-Барсом».


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