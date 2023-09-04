«Ленинградка» в четырёх партиях обыграла «Локомотив» и стала обладателем Кубка Губернатора Калининградской области

Волейбольная «Ленинградка» эталонно провела выезд в Калининград, где проходил первый этап розыгрыша «Кубка Столетия». Обыграв калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив», подопечные Александра Кашина ещё выиграл трофей местного губернатора («Питерец.ру» напоминает, что этот пост занимает Антон Алиханов).

Анастасия Гарелик уже со старта матча с железнодорожницами принялась приносить пользу «Ленинградке»: её напор и в самый нужный момент поставленный блок приносят гостям успех в стартовом сете – 25:23. Во второй партии хозяйки площадки вырвались вперёд – 8:4. Но «Пчёлки» нашли свои контраргументы, и ход игры изменился: «Ленинградка» взяла и вторую партию, счёт – 26:24.

В третьей партии «Локомотив» разогнался, и отставание хозяек сократилось – 25:21 в сете и 2–1 по партиям в пользу «Ленинградки». Однако вслед за этим «Ленинградка» нанесла образцовый нокаутирующий удар, выиграв четвёртую партию с преимуществом в 9 очков – 25:16. Здесь отметились хорошими индивидуальными действиями Анна Шевченко, Валерия Харлова и Анастасия Пирайнен. Победив 3–1, «Ленинградка» в отличном настроении возвращается в Санкт-Петербург, где сыграет свой ближайший матч 8 сентября с «Тулицей», начало – в 18:30.