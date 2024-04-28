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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградка» разгромила московское «Динамо» в трёх сетах и сравняла счёт в серии за бронзу женской волейбольной Суперлиги

«Ленинградка» разгромила московское «Динамо» в трёх сетах и сравняла счёт в серии за бронзу женской волейбольной Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
У проигравших по 12 очков набрали Наталья Гончарова и Наталья Перейра.

Волейбольная «Ленинградка» продемонстрировала колоссальную психологическую устойчивость: после двух подряд проигранных столичному «Динамо» тай-брейков команда Александра Кашина выиграла четвёртый матч со счётом 3–0. «Питерец.ру» с нетерпением ожидает следующий матч этой захватывающей серии, который состоится в понедельник в Москве, а пока – подробности очень важной для клубной истории клуба победы: ведь повержен настоящий гранд отечественного женского волейбола.

Поведя 6:4 в дебюте четвёртой игры, «Ленинградка» довела своё преимущество в стартовой партии до 20:16, после чего «Дикие Пчёлы» взяли первый сет со счётом 25:20. Клубный сайт «Ленинградки» отдельно отметил хорошую игру в первом сете Анастасии Гарелик, Юлии Кутюковой, Валерии Перовой и её тёзки Романовой.

Во второй партии равная борьба шла до счёта 11:11, после чего «Ленинградке» удался спурт, и преимущество хозяек площадки составило 5 очков. Динамовки стараниями Евгении Старцевой навязывают «Пчёлкам» борьбу, но и второй сет завершается в пользу петербурженок, счёт – 25:21. На этот раз «Ленинградка» не собиралась упускать преимущество по сетам 2–0, как в третьей игре серии: итог третьей партии – 25:20 и столь важная в психологическом плане победа.


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