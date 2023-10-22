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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура

Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Чистое первое место сейчас – у команды Александра Кашина!

Если «Ленинградка» очень удачно сыграла и на уникальном «Кубке Столетия» (финал), и старт в женской волейбольной Суперлиге коллективу Александра Кашина явно удался (три победы в трёх играх), то дела нижегородской «Спарты» идут противоположным образом. «Спартанки» проиграли все три стартовых матча сезона – 2023/2024: «Протону» (0–3), «Динамо-Ак Барсу» (2–3) и «Динамо-Метару» (2–3).

Борьба в первой партии матча «Спарты» и «Ленинградки» получилась очень упорной: «Дикие Пчёлы» смогли буквально вырвать победу в стартовом сете в концовке – 25:23. Отметились хорошей игрой на блоке Дарья Малыгина и Анна Мельникова, а победный мяч забила Анастасия Гарелик.

На старте следующего сета «Спарта» вырвалась вперёд на 4 очка. Но сработали замены Кашина, выпустившего на площадку Ирину Королёву и Валерию Харлову, и счёт стал 11:11. Хорошая игра в атаке Гарелик склонила чашу весов в пользу «Ленинградки», счёт второй партии – 25:21.

Поведя 2–0 по сетам, «Ленинградка» совершила спурт в третьей партии и выиграла её со счётом 25:20. После 4-го тура «Ленинградка» набрала 12 очков и занимает первое место в Суперлиге. На втором месте – «Динамо-Ак Барс», на третьем – столичное «Динамо».

25 октября – матч с «Уралочкой-НТМК».

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