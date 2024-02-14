Проиграв калининградскому «Локомотиву», волейбольная «Ленинградка» впервые за долгое время опустилась на третье место в Суперлиге

Изумлённый «Питерец.ру» только сейчас решил осветить субботний матч волейбольного клуба «Ленинградка» с представлющим Калининградскую область «Локомотивом» и последствия в турнирной таблице для команды Александра Кашина. Поражение в «Янтарном» привело к знаковому событию: «Ленинградка» потеряла вторую строчку в таблице первенства России.

В Калининграде многое решила вторая партия, которую хозяйки площадки выиграли со счётом 25:23. И пусть «Дикие Пчёлы» с тем же счётом взяли третий сет, уходить с 0–2 психологически тяжело. При поддержке своих трибун соперницы сумели выиграть четвёртую партию (25:17) и весь матч (3–1). Отличилась в этой игре блокирующая «Ленинградки» Анна Мельникова, которую Всероссийская федерация волейбола включила в число лучших игроков тура в категории «блок». Вошла в число лучших и турчанка Каракурт, набравшая в поединке с петерурженками 20 очков. Одноклубница Каракурт Бровкина превзошла Мельникову на блоке (7 результативных баллов против 4 у Анны).

Впереди у «Ленинградки» – ещё шесть матчей регулярного чемпионата, ближайший из которых состоится 17 февраля с саратовским «Протоном». Состоится ли месть за те самые ноябрьские 0–3 или «Пчёлки» потерпят третье поражение подряд?











