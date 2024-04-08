ента новостей

02:51
После ничьей с индийским гроссмейстером Гукешем россиянин Ян Непомнящий победил его соотечественника Видита в 4-м туре турнира претендентов в Канаде
02:32
Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3
01:51
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл московскому «Динамо» решающий матч плей-офф со счётом 2–3 и не попал в полуфинал Суперлиги
16:01
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоено звание Героя Труда
02:36
Россиянка Александра Горячкина победила Анну Музычук на претендентском турнире в канадском Торонто
02:16
Российский шахматист Непомнящий, а также Каруана, Гукеш и Видит одержали победы во 2-м туре турнира претендентов в Канаде
00:00
КХЛ: «Локомотив» уже в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, «Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Металлуром»
14:22
В Сланцах поймали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку
14:18
В Кингисеппе поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о заминировании автовокзала
14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
14:08
В Петербурге поймали 71-летнюю курьера мошенников
14:01
В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего страйкбольной гранатой в алкомаркете
09:10
Туристы смогут получать болгарскую и румынскую визу
08:38
Аренда однушек стала дешевле
02:44
С поражения в трёх партиях начала полуфинальную серию с клубом «Динамо-Ак Барс» волейбольная «Ленинградка»
15:39
Экс-чемпионка мира по шахматам Тань Чжунъи захватила лидерство на женском претендентском турнире после 1-го тура
14:34
На КАД с проспектом Энгельса ограничат пропускную способность и полностью перекроют один съезд
14:31
Закрытие трамвайного движения по Кронверкскому проспекту
13:07
Google удалит миллиарды данных о действиях пользователей
12:38
Российский шахматист Ян Непомнящий забыл, как выигрывать эндшпиль с минимальным позиционным перевесом и с ничьей стартовал на турнире претендентов
12:30
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
11:00
В Приморском районе поймали подозреваемого в разбойном нападении
10:44
В Калининском районе поймали курьеров телефонных мошенников
10:39
В Купчино ликвидировали подпольную наркоплантацию
10:29
Разработчик игр получил 22 миллиарда
09:43
Прибыль завода Bosch серьезно выросла
01:57
КХЛ: с побед начали «Металлург» и «Локомотив» свои полуфинальные серии Кубка Гагарина – 2024
19:04
Гандбольный «Зенит» одержал лёгкую победу над «Акбузатом», но турнирного значения этот успех команды Дмитрия Торгованова не имел
15:55
Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне
14:07
В Петербурге могут появиться дома социального обслуживания
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3

Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
На этот раз команда Александра Кашина (на фото) уступила соперницам в четырёх сетах.

«Питерец.ру» надеялся, что «Ленинградка» сможет сравнять счёт во втором матче полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги, но пока «Динамо Ак-Барс» превосходит «Диких Пчёл». Казанские динамовки рванули в дебюте матча с места в карьер, поведя 8:2. Затем это преимущество возросло до 10 очков – 17:7. Итоговый счёт первой партии – 25:17 в пользу «Динамо Ак-Барса».

Борьба в следующей партии шла до счёта 31:29, который установила прекрасно сыгравшая в этом сете Валерия Романова. Так «Ленинградка» сумела выровнять положение, но в дальнейшем преимуществом владели соперницы.

По инерции после успеха во второй партии петербурженки вышли вперёд в начале третьего сета, но эта партия завершилась в пользу коллектива Зорана Терзича, счёт – 25:20. И в четвёртом сете в самый нужный момент преимущество в 3 очка удалось заработать именно «Динамо Ак-Барсу». Счёт четвёртой партии – 25:18 в пользу клуба из Казани, выигравшего этот матч 3–1.

В плане индивидуальной результативности в составе «Динамо Ак-Барса» отличилась Брайелин Мартинес, набравшая 25 очков. У Романовой – на 4 очка меньше, Анастасия Гарелик набрала 18 очков.

При счёте 0–2 в серии «Ленинградка» сыграет третий матч 10 апреля, начало встречи – в 19 часов.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-04-2024, 02:44
С поражения в трёх партиях начала полуфинальную серию с клубом «Динамо-Ак Барс» волейбольная «Ленинградка»
21-11-2023, 18:43
Волейбольная «Ленинградка» в пяти партиях проиграла клубу «Динамо-Ак Барс» в первом полуфинальном матче Кубка России
22-10-2023, 02:53
Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура
4-02-2024, 21:54
«Ленинградка» уступила в пяти сетах лидеру волейбольной Суперлиги – московскому «Динамо», при этом Чернова превзошла по результативности Гончарову
27-01-2024, 23:21
Проигрывая 1–2, «Ленинградка» победила «Уралочку» на тай-брейке: Горелик набрала 22 очка
28-02-2024, 00:37
Волейбольная «Ленинградка» после трёх поражений подряд в матчах Суперлиги победила в Челябинске «Динамо-Метар» в четырёх партиях

Происшествия на дорогах

0
154
6-04-2024, 14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
392
4-04-2024, 15:55
Полицейские проводят проверку смертельного ДТП в Стрельне
0
174
4-04-2024, 10:48
В Ленобласти фургон "Газель" сбил 17-летнюю девушку
0
539
3-04-2024, 13:44
На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице
Наверх