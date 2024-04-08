Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3

«Питерец.ру» надеялся, что «Ленинградка» сможет сравнять счёт во втором матче полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги, но пока «Динамо Ак-Барс» превосходит «Диких Пчёл». Казанские динамовки рванули в дебюте матча с места в карьер, поведя 8:2. Затем это преимущество возросло до 10 очков – 17:7. Итоговый счёт первой партии – 25:17 в пользу «Динамо Ак-Барса».

Борьба в следующей партии шла до счёта 31:29, который установила прекрасно сыгравшая в этом сете Валерия Романова. Так «Ленинградка» сумела выровнять положение, но в дальнейшем преимуществом владели соперницы.

По инерции после успеха во второй партии петербурженки вышли вперёд в начале третьего сета, но эта партия завершилась в пользу коллектива Зорана Терзича, счёт – 25:20. И в четвёртом сете в самый нужный момент преимущество в 3 очка удалось заработать именно «Динамо Ак-Барсу». Счёт четвёртой партии – 25:18 в пользу клуба из Казани, выигравшего этот матч 3–1.

В плане индивидуальной результативности в составе «Динамо Ак-Барса» отличилась Брайелин Мартинес, набравшая 25 очков. У Романовой – на 4 очка меньше, Анастасия Гарелик набрала 18 очков.

При счёте 0–2 в серии «Ленинградка» сыграет третий матч 10 апреля, начало встречи – в 19 часов.



