«Динамо-СПб» обыграло «Звезду» в петербургском дерби

В матче 29-го тура LEON-Второй лиги Б «Динамо-СПб» на стадионе «Кировец» одержало победу над «Звездой» — 1:0. Это была заключительная домашняя встреча команды в сезоне.

Бело-голубые больше владели мячом и создали несколько опасных моментов. Уже на шестой минуте Дмитрий Курошев исполнил «удар скорпиона», но немного не попал в створ. Позднее Андрей Зайцев спас гостей после рикошета от своего защитника. «Звезда» ответила прорывом Романа Зайцева, удар которого заблокировал Михаил Мансуров.

Решающий эпизод произошёл во втором тайме: Андрей Орлов разрезающей передачей вывел к воротам Дмитрия Шилова, которого сбил Артём Колобов. На 73-й минуте Данила Ежков реализовал назначенный пенальти. Команда Сергея Рыжикова сохранила преимущество до финального свистка.

Заключительный матч первенства «Динамо-СПб» проведёт в воскресенье, 1 ноября, против футбольного клуба «Луки-Энергия». Матч пройдёт на стадионе «Экспресс» в Великих Луках и начнётся в 14:00.