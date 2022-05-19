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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный тренер Андрей Воронков схлопотал длительную дисквалификацию за расизм в отношении кубинской спортсменки

Волейбольный тренер Андрей Воронков схлопотал длительную дисквалификацию за расизм в отношении кубинской спортсменки

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
uralochka-vc.com
Роковым для специалиста стало слово «обезьяна».  

Федерация волейбола России быстро рассмотрела расистский скандал, в который угодил главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков. Сейчас известно, что вердикт уже вынесен: видимо уже бывшего тренера калининградского клуба дисквалифицировали на срок «до двух лет». В официальном сообщении волейбольной федерации сообщается:

«Всвязи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома».

В трансляцию матча между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» попали нелестные слова Воронкова об Айламе Монтальво – кубинке, защищающей цвета «Уралочки». Этот случай получил широкую огласку: осудил поведение Воронкова и министр спорта России Олег Матыцын.

«Питерец.ру» обратил внимание на реакцию самой оскорблённой кубинки, которая из-за истечения срока контракта всё равно покидает свой нынешний клуб. Монтальво заявила:

«Я знаю, кто я и горжусь своим цветом кожи. И по этому признаку никогда нельзя судить о человеке».
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