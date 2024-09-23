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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» во 2-м туре Суперлиги уверенно победила в Москве «Динамо» со счётом 3–0, Гарелик набрала 17 очков

Волейбольная «Ленинградка» во 2-м туре Суперлиги уверенно победила в Москве «Динамо» со счётом 3–0, Гарелик набрала 17 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Второй по результативности в составе «Диких Пчёл» стала Анастасия Чернова (16 очков).

Встреча с московским «Динамо» словно бы вернула поклонников волейбольной команды «Ленинградка» в прошлый сезон – лучший в истории петербургского клуба. Ведь недавний флагман отечественного женского волейбола («Питерец.ру» напоминает, что действующим чемпионом страны является казанский клуб «Динамо-Ак Барс») был повержен «Пчёлками» в трёх сетах.

В первой партии матча с динамовцами шла абсолютно равная борьба, но в концовке больше повезло «Ленинградке» – 25:23 в пользу команды Александра Кашина. В начале второго сета – снова равенство, но за гостевую команду сыграла подача Анны Мельниковой. В концовке этой партии разыгрались Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова, а решающее очко заработала ещё одна Анастасия – Светник: так «Ленинградка» выиграла второй сет с разницей в 3 очка и повела в матче 2–0.

Третий сет – и снова команды не дают друг другу оторваться в счёте. В концовке третьей партии многое решили два эйса Мельниковой, и «Ленинградка» не позволила «бело-голубой» команде вернуться в игру – 25:22 и 3–0. Анастасия Гарелик набрала 17 очков – на 5 больше, чем Наталья Гончарова.

Поскольку «Ленинградка» выиграла и в стартовом туре, теперь в Суперлиге – двоевластие: вторым лидером является «Динамо-Ак Барс».

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