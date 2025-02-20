Результативный Кулак: гандбольный «Зенит» выиграл первый матч 1/4 финала Кубка России, побывав в гостях у «Пермских медведей»

Гандбольный «Зенит» уступил в Москве ЦСКА с разницей в 2 мяча в матче лидеров Суперлиги

Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» в 7-м туре Суперлиги, Луня забил 7 мячей

Гандбольный «Зенит» стал бронзовым призёром в сезоне – 2023/2024, выиграв третий матч серии с «Пермскими медведями» с разницей «+7»

Гандбольный «Зенит» вслед за победой в стартовом туре Суперлиги над клубом «СГАУ-Саратов» выиграл у «Акбузата» с разницей «+8»

Гандбольный «Зенит» одержал вторую подряд разгромную победу: счёт матча с «Акбузатом» – 38:23, а «СГАУ-Саратов» повержен с ещё большей разницей – 43:21

Гандбольный «Зенит» сумел вырвать победу у «Пермских медведей»: победный бросок за 5 секунд до сирены совершил Дмитрий Киселёв