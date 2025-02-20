Результативный Кулак: гандбольный «Зенит» выиграл первый матч 1/4 финала Кубка России, побывав в гостях у «Пермских медведей»

«Питерец.ру» не осветил отдельно историческую победу гандбольного «Зенита» над ЦСКА (27:25), ставшую первой в истории противостояния лидеров Суперлиги. Важно отметить: победа над столь сильным соперником наглядно показывает, насколько усилились «сине-бело-голубые» перед сезоном – 2024/2025.
Очередной матч команда Дмитрия Торгованова проводила в рамках розыгрыша Кубка России. Соперник – «Пермские медведи», которые в нынешнем чемпионате выглядят заметно слабее зенитовцев: два поражения с разницей «-7». Игра в Перми началась в равной борьбе, но уже в первом тайме стало вырисовываться преимущество петербуржцев. Старались у «Зенита» Евгений Никанович, Дмитрий Хмельков и Артём Кулак. «Зенит» ушёл в отрыв – 17:10, но пермяки прибавили и к перерву счёт стал 18:14 в пользу гостей. Отдельной похвалы от клубного сайта «Зенита» удостоился Кулак.
Усилиями Романа Калашникова «Пермские медведи» даже сумели выйти вперёд, после чего в матче доминировал «Зенит». Сэйвы Виктора Киреева вдохнули уверенность в оборону, а разыгравшийся Дмитрий Киселёв помог «Зениту» одержать победу с итоговым счётом 36:33. Ответная встреча состоится 25 февраля в Межвузовском учебно-спортивном центре Санкт-Петербурга и начнётся в 19:30.