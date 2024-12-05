Гандбольный «Зенит» одержал вторую подряд разгромную победу: счёт матча с «Акбузатом» – 38:23, а «СГАУ-Саратов» повержен с ещё большей разницей – 43:21

О победе гандбольного «Зенита» над уфимским «Акбузатом» «Питерец.ру» не стал сообщать отдельно: достаточно взглянуть на турнирную таблицу Суперлиги, чтобы явный фаворит той встречи стал ясен без дополнительных пояснений. Ожидания оправдались: «сине-бело-голубые» нанесли «Акбузату» чувствительное поражение с разницей в 15 мячей – 38:23. Самыми результативными в той игре в составе победителей стали Хмельков (9 мячей), Никанович (7 мячей) и Киселёв (6 мячей), а вот Луня ограничился всего двумя точными бросками из четырёх попыток.

И вот – новый разгром от петербуржцев: на этот раз под горячую руку «Зенита» попал клуб «СГАУ-Саратов». Статистики уже подсчитали, что «Зенит» привык побеждать саратовцев с разницей в 10 и более мячей – на этот раз итоговый перевес составил аж «+18». На этот раз Луня не стал скромничать – 7 мячей, у Емельяненко – 6, Никанович, Кулак и Киселёв – по 5 точных бросков. 18-летнего правого крайнего Всеволода Павлюченкова можно поздравить с дебютом на взрослом уровне.

Теперь «Зенит» делит с «Чеховскими медведями» первое место – у обеих команд по 22 очка. Ослабленный травмами ЦСКА идёт третьим – 19 очков, далее – ставропольский «Виктор» (19 очков) и «Пермские медведи» (16 очков).