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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» уступил в Москве ЦСКА с разницей в 2 мяча в матче лидеров Суперлиги

Гандбольный «Зенит» уступил в Москве ЦСКА с разницей в 2 мяча в матче лидеров Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Армейцы победили «сине-бело-голубых» со счётом 26:24 (12:10), Гирик и Шишкарёв забили по 7 мячей.

Долгожданный матч между ЦСКА и серьёзно укрепившимся в межсезонье «Зенитом» состоялся, итог – победа действующего чемпиона России с разницей в 2 мяча. В составе армейцев отсутствовали Шабельников и Гребёнкин, да ещё и звёздный Артур Рудь получил повреждение по ходу матча с «Зенитом».

Петербуржцы вынуждены были всю игру догонять ЦСКА, но так и не сумели настичь соперника: два мяча преимущества столичного клуба по итогам первой половины вылились в итоговый счёт 26:24. Эффективен был в атаке Юлиан Гирик, забивший 7 мячей при 70%-ной реализации бросков. Ещё точнее был Даниил Шишкарёв, особенно – при исполнении семиметровых (Олег Луня из «Зенита» забил 4 мяча, уступив по результативности лидерам ЦСКА). Тот же Шишкарёв в концовке реализовал решающий бросок, после которого стало понятно, что победят хозяева.

«Питерец.ру» посмотрел статистику игроков «сине-бело-голубых»: самым результативным у петербуржцев стал Дмитрий Киселёв (6 мячей), Луня, Дмитрий Хмельков и Артём Кулак забили по 4 мяча. В турнирной таблице Суперлиги лидирует набравший 14 очков после 8 туров ЦСКА, у «Зенита» после такого же количества матчей – 12 очков. Замыкают тройку лидеров чемпионата «Пермские медведи» – 10 очков после 7 игр.


 

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