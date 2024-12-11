Гандбольный «Зенит» одержал важную победу над «Пермскими медведями» со счётом 37:30, Дмитрий Киселёв забил 9 мячей

Счёт матча «Зенита» с «Пермскими медведями» в Суперлиге красноречив: команда Дмитрия Торгованова превратила «+5» после первой половины встречи в итоговые «+7». «Питерец.ру» считает 7 мячей достаточным основанием, чтобы сказать: в сезоне – 2024/2025 «сине-бело-голубые» могут рассчитывать очень на многое. Вплоть до золота.

Вернулись в состав «Зенита» восстановившиеся от травм Олег Астрашапкин и Александр Петров: первый отметился двумя точными бросками по «медвежьим» воротам, второй – тремя. А главным забойщиком выступил Дмитрий Киселёв – 9 мячей из 13 бросков можно назвать отличной статистикой.

Обозреватели отметили вариативность торговановских комбинаций: так мастер защиты Вячеслав Бохан вдруг возник на левом краю и забил – в будущем подобных сюрпризов для соперников может быть много. В составе «медведей» блеснул результативностью Афонин, забивший те же 9 мячей, что и Киселёв. Однако итоговые 37:30 означают то, что сейчас петербуржцы превосходят пермяков, в первую очередь – по глубине состава.

ЦСКА одолел СКИФ со счётом 31:26, здесь краснодарец Шалабанов отметился десятью голами, у армейца Шишкарёва – на один точный бросок меньше. В турнирной таблице двоевластие: лидируют «Чеховские медведи» и «Зенит».