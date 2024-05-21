Гандбольный «Зенит» сумел вырвать победу у «Пермских медведей»: победный бросок за 5 секунд до сирены совершил Дмитрий Киселёв

Стоило лидеру атак гандбольного «Зенита» Дмитрию Киселёву заиграть в свою привычную силу – и команда Дмитрия Торгованова сумела догнать «Пермских Медведей» в серии за бронзовые медали Суперлиги. А ведь пермяки лидировали после первой половины (19:15), да и во втором тайме хозяева сумели добиться весьма комфортного для себя счёт 22:18.

И тут случился рывок «сине-бело-голубых», сделавших счёт 22:22. После этого команда Дмитрия Торгованова уже сама начала периодически выходить вперёд, однако «пермский медведь» Юрий Семёнов несколько раз хладнокровно сравнивал счёт. Всё решилось за несколько секунд до сирены, когда решивший исход матча бросок нанёс Киселёв. «Зенит» выиграл в Перми со счётом 37:36 и теперь судьба третьего будет зависеть от результата третьего матча этой серии, который пройдёт в городе на Неве 26 мая.

«Питерец.ру» изучил протокол пермского матча и отмечает наиболее результативных игроков в составе обеих команд. У «Зенита» 10 мячей – на счету Олега Луни, который славится своим мастерством при исполнении семиметровых. Отличную игру провёл в составе петербуржцев и Михаил Виноградов (8 мячей), у Киселёва –7. В составе проигравших 9 раз поражал зенитовские ворота Денис Афонин, у Семёнова – 5.