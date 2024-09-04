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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» вслед за победой в стартовом туре Суперлиги над клубом «СГАУ-Саратов» выиграл у «Акбузата» с разницей «+8»

Гандбольный «Зенит» вслед за победой в стартовом туре Суперлиги над клубом «СГАУ-Саратов» выиграл у «Акбузата» с разницей «+8»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На предсезонной презентации «сине-бело-голубых» говорили о цели на сезон – это золотые медали.

Очень удачным получилось для гандбольного «Зенита» получилось начало сезона – 2024/2025: команда Дмитрия Торгованова одержала две крупные победы. Первой жертвой хищника «Зенита» стал «СГАУ-Саратов», проигравший петербуржцам со счётом 23:37. Не смогли помочь саратовцам в том матче стразу три игрока – Гончаренко, Мусаев и Трофимец.

Клубный сайт «Зенита» заметил, что в матче с саратовской командой Торгованов тасовал четвёрки атаки: на смену сочетанию Луня – Хмельков – Киселёв – Емельяненко выходил квартет Кулак – Виноградов – Астрашапкин – Чирков. Индивидуальной результативностью в итоге отличились Луня и Емельяненко.

«Питерец.ру» знает, что следующий соперник «Зенита» – уфимский «Акбузат» – не относится к грандам Суперлиги. В этой игре тренерский штаб «Зенита» старался побольше задействовать белорусского новичка команды из города на Неве Вячеслава Бохана. 

Уже в дебюте петербуржцы повели со счётом 5:1 и поводов усомниться в своём превосходстве над «Акбузатом» не дали. Итоговый счёт – 32:24 (14:11), шесть мячей отправил в ворота гостей Киселёв. А вот Солодовников схлопотал красную карточку, зарядив с семиметрового в лицо вратаря «Акбузата».

После двух туров по 4 очка набрали «Зенит», «Пермские медведи», ЦСКА и «Виктор».

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