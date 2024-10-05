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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» в 7-м туре Суперлиги, Луня забил 7 мячей

Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» в 7-м туре Суперлиги, Луня забил 7 мячей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.spbhandball.ru
Судили матч фаворитов гандбольного первенства сёстры Герасимовы (на фото) – Анастасия и Дарья.

«Чеховские медведи» перед матчем с «Зенитом» были ослаблены потерей Ильи Дёмина и Доната Морозова, что взвалило дополнительную нагрузку на плечи Дмитрия Корнева и Романа Остащенко. А вот в составе «сине-бело-голубых» в составе снова появились Вячеслав Бохан и Артём Кулак, которые не смогли помочь команде Дмитрия Торгованова в проигранной встрече в Снежинске.

«Зенит» повёл 8:6, но в определённый момент петербургское нападение дало сбой, а гости в это время исправно набирали очки, поэтому первый тайм завершился с преимуществом подмосковного клуба – 14:12 в пользу «Медведей» к перерыву. Да ещё и эмоциональный Торгованов схлопотал предупреждение от дуэта «арбитресс» – сестёр Герасимовых.

Всё решалось в концовке: на многое повлияла ошибка Александра Котова, а ещё Кулак невероятным образом в самый нужный момент поразил ворота гостей. «Питерец.ру» отмечает, что в решающий момент сработала связка Кулака и Бохана, после чего «Зенит» сумел довести матч до победы, итоговый счёт – 28:27. Теперь «Зенит» и ЦСКА лидируют, набрав по 12 очков.

Олег Луня забил 7 мячей, но лавры лучшего игрока матча получил не он, а Дмитрий Киселёв, у которого на три точных броска меньше. Те же 4 мяча – у Михаила Виноградова и Дмитрия Хмелькова.


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