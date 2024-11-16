Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» с преимуществом в 2 мяча в матче SEHA – Gazprom League

В чеховском дворце спорта «Олимпийский», носящем имя В. С. Максимова, 7 декабря выступит группа «Пикник», а 15 ноября там состоялось более привычное для зрителей шоу – матч между местными «Чеховскими медведями» и петербургским «Зенитом». Эта встреча проходила в рамках SEHA – Gazprom League: в группе «А» выступают ещё три команды – «Мешков Брест», «Виктор» и «Аист Китая».

Не получился матч у Ивана Шельменко (ни одного точного броска из четырёх попыток), которого Максимов в итоге заменил на Акрамова. «Зенит» смог выиграть первую половину со счётом 17:15, вели «сине-бело-голубые» и после перерыва – 23:17. Здесь подмосковная команда пустилась в погоню и сократила отставание до одного мяча.

«Питерец.ру» отмечает, что страсти в концовке кипели нешуточные: удаления схлопотали зенитовец Дмитрий Киселёв и игрок «медведей» Ермаков. Важнейший сэйв совершил Киреев, у которого за всю игру – 15 отражённых бросков. «Зенит» добыл трудную победу со счётом 31:29, самыми результативными в составе петербуржцев стали забившие по 5 мячей Никита Ильтинский (ни одного промаха!) и Олег Луня. А Киреев явно застолбил за собой «пост номер один», внось порадовав поклонников «Зенита» своей статистикой. У Хмелькова и Астрашапкина – по 4 гола.