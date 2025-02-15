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Питерец.ру » Спорт » Петербургские фигуристы Гуменник, Семененко, Дикиджи и Лутфуллин расположились на 2–5 местах после исполнения короткой программы в Финале Гран-При России в Красноярске, лидер – Кондратюк

Петербургские фигуристы Гуменник, Семененко, Дикиджи и Лутфуллин расположились на 2–5 местах после исполнения короткой программы в Финале Гран-При России в Красноярске, лидер – Кондратюк

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fsrussia.ru
Муж Александры Трусовой Макар Игнатов (на фото) по итогам короткой программы стал шестым.

Выбравший для выступления немыслимого раскраса костюм москвич Марк Кондратюк лидирует по итогам короткой программы на проходящем в Красноярске финале Гран-При России. Сайт ФФКР охарактеризовал прокат Кондратюка так – «наотмашь». Получив от судей 104,70 балла, Кондратюк возглавил турнирную таблицу после первого соревновательного дня одиночников.

«Питерец.ру» считает, что сразу пять фигуристов из Культурной столицы, занявшие места сразу вслед за лидером – наглядный показатель силы школы фигурного катания из города на Неве. Ученик Вероники Дайнеко Пётр Гуменник выбрал в качестве звуковой дорожки «Дюну» и отстал от лидера всего лишь на 0,2 балла. Преодолел престижный рубеж в 100 баллов и Евгений Семененко: воспитанник Алексея Мишина заработал 100,49 балла.

Чемпион России Владислав Дикиджи оказался лишь четвёртым – и его мимика после оценки в 99,14 балла выдавала некоторое удивление (в отличие от непроницаемого наставника спортсмена Олега Татаурова). Глеб Лутфуллин, вместе с Семененко и Дикиджи представляющий петербургский СШОР «Звёздный лёд» спокойно откатал свою программу «Памяти Карузо» и занял пятое место – 97,84 балла.

Седьмое место занял ещё один петербуржец Николай Угожаев (91,29 балла).

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