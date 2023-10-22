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Питерец.ру » Спорт » Ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов – победители омского этапа Гран-при России по фигурному катанию

Ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов – победители омского этапа Гран-при России по фигурному катанию

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Прессу больше интересовали Алёна Косторная и Марк Кондратюк, а не победители.

Фиаско Марка Кондратюка на омском этапе Гран-при по фигурному катанию позволило победить Матвею Ветлугину. Воспитанник прославленного петербургского тренера Алексея Мишина представлял на турнире Северную столицу и лидировал по итогам короткой программы. В произвольной Ветлугин выступил ровно, но не прыгнул выше головы, уступив по технической части оценок Алексею Ерохову из Москвы. Но по сумме баллов первенствовал именно Ветлугин, набравший почти 271.

Ставший вторым Ерохов уступил Ветлугину чуть больше 2,5. А вот ставший третьим ещё один столичный фигурист-одиночник Григорий Фёдоров отстал почти на 20 баллов. А вот Олимпийский чемпион Марк Кондратюк стал лишь четвёртым и заявил, что ему очень стыдно.

В споре спортивных пар первенствовал петербургский дуэт – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. «Питерец.ру» отмечает, что оценки этой пары за произвольную программу оказались очень высокими, а отрыв от второго места превысил 10 баллов. Вслед за Мишиной и Галлямовым на пьедестал поднялись ставшие вторыми Наталья Хабибуллина и Андрей Княжук (Москва) и пермяки Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Дебютировавшая в парном катании Алёна Косторная вместе со своим мужем Георгием Куницей заняли четвёртое место.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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