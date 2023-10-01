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Питерец.ру » Спорт » Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября

Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Участники будут соревноваться можно на льду «Академии фигурного катания на коньках» (Туполевская, 4).

Николай Панин-Коломенкин – легендарная фигура для отечественного фигурного катания. В 1908 году Панин-Коломенкин на летней Олимпиаде в Лондоне обошёл Ульриха Сальхова и стал получил золотую медаль. Впоследствии Олимпийский чемпион Панин-Коломенкин занимался тренерской и преподавательской деятельностью, а первый «Кубок Панина» был проведён в 1937 году – призы тогда вручал сам Николай Александрович.

С 1957 по 1987 годы в Ленинграде проходил ежегодный «Мемориал Н. А. Панина» с призом – фарфоровой вазой в метр высотой. В 2007 году усилиями петербургской федерации фигурного катания на коньках (сейчас её возглавляет Антон Сихарулидзе) турнир, посвящённый Панину-Коломенкину, возобновили.

С 3 по 6 октября в СШОР «Академии фигурного катания на коньках» на Туполевской,4 можно будет увидеть участников «Мемориала Николая Панина-Коломенкина». Соревнования начнутся 3 октября в 12:00 (ритм-танец), а в 15:20 на лёд выйдут юниоры с короткой программой. Показательные выступления начнутся в 18:30 в пятницу 6 октября.

Подтвердили своё участие пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и одночник Дмитрий Алиев. В показательной программе выступят Елизавета «Императрица» Туктамышева, Пётр Гуменник и Евгений Семененко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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