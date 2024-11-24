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Питерец.ру » Спорт » Завершился этап Гран-При по фигурному катанию «Невский лёд»: у одиночников победил Владислав Дикиджи, в парах лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Завершился этап Гран-При по фигурному катанию «Невский лёд»: у одиночников победил Владислав Дикиджи, в парах лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fsrussia.ru
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (на фото) сегодня допустили досадную ошибку и стали вторыми.

Все три первых места в соревнованиях фигуристов-одиночников на петербургском этапе Гран-При России заняли «хозяева льда». Ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи «привёз» ставшему вторым Дмитрию Алиеву почти 30 баллов преимущества. Счастливый Дикиджи после победы передал приветы всем своим ближайшим родственникам и «Илонке» – своей девушке, как пояснил победитель «Невского льда – 2024». Ставший третьим Глеб Лутфуллин (тренеры – Алексей и Татьяна Мишины) в свою очередь отстал от второго призёра Алиева более чем на 5 баллов.

Долгожданная очная дуэль двух лучших российских пар завершилась уверенной победой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Их главные конкуренты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили пару ошибок при исполнении произвольной программы и серьёзно отстали. Третьими стала ещё одна петербургская пара – Ясмина Кадырова и Илья Миронов, представляющие спортклуб по фигурному катанию Тамары Москвиной.

«Питерец.ру» отмечает волевые качества танцевальной пары Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые смогли догнать и перегнать лидировавших после короткой программы Василису Кагановскую и Максима Некрасова. Петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими.

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