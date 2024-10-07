В Санкт-Петербурге завершился Мемориал Панина-Коломенкина: в танцах победила Василиса Кагановская с новым партнёром, в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в одиночном – Николай Угожаев и Анна Фролова

О скандальном расставании Валерия Ангелопола с Василисой Кагановской «Питерец.ру» сообщал, и вот Кагановская в паре с Максимом Некрасовым стала победительницей Мемориала Николая Панина-Коломенкина, завершившегося в городе на Неве. Лидируя после ритм-танца, Кагановская и Некрасов в сумме набрали более 200 баллов. Вторыми стали Анна Коломенская и Артём Фролов из Подмосковья, третьими – петербургская танцевальная пара Алиса Абдулина и Артём Крылов, опередившие москвичей Таисию Линчевскую и Дмитрия Щербакова.

В соревнованиях пар состоялась дуэль петербургских дуэтов: Анастасия Мишина и Александр Галлямов на несколько баллов обошли и Дмитрия Козловского. Третье место – у московской пары Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. При этом судейство в парах устроило далеко не всех.

В мужском одиночном катании всех опередил набравший 303,45 балла Николай Угожаев (Санкт-Петербург, СК ФК Т. Москвиной). Места со второго по четвёртое заняли ещё три петербуржца, представлявших СШОР «Звёздный лёд» – Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. И Лутфуллин, и Семененко набрали более 300 баллов!

Первую тройку в женском одиночном катании составили петербурженка Анна Фролова и москвички Елизавета Куликова и Софья Важнова.