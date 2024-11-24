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Питерец.ру » Спорт » Трое петербургских фигуристов лидируют после исполнения короткой программы на этапе Гран-При России в «Невский лёд»: Дикиджи – первый, Лутфуллин – второй, Алиев – третий

Трое петербургских фигуристов лидируют после исполнения короткой программы на этапе Гран-При России в «Невский лёд»: Дикиджи – первый, Лутфуллин – второй, Алиев – третий

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fsrussia.ru
На фото – Дмитрий Алиев, который совсем немного проиграл в короткой программе Глебу Лутфуллину.

Владислав Дикиджи не только заметно опередил всех конкурентов на продолжающемся в Санкт-Петербурге этапе Гран-При России по фигурному катанию, но и обновил личный рекорд. Сайт ФФКР вспомнил о набранных Дикиджи 101,45 балла на казанском этапе (петербуржец тогда стал победителем), а за короткую программу, исполненную на «Невском льду», Дикиджи заработал от судей 102,22 балла. «Питерец.ру» рад, что Дикиджи оправился от последствий известного инцидента в метро и желает ему итоговой победы в воскресенье.

Глеб Лутфуллин тренируется в той же СШОР «Звёздный лёд», что и Дикиджи. Ученик Алексея и Татьяны Мишиных отстал от лидера почти на 9 баллов, но выиграл борьбу за промежуточное второе место у ещё одного спортсмена из Северной столицы Дмитрия Алиева. 25-летний Алиев, самой громкой победой которого была золотая медаль на чемпионате Европы 2020 года в Граце (в женском одиночном катании тогда победила Алёна Косторная) набрал 92,91 балла и замкнул первую тройку в соревнованиях одиночников.

В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (тренер – Этери Тутберидзе) получили за короткую программу 82,71 балла, опередив своих главных соперников – дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

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