Петербургские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на чемпионате России в Омске: Дикиджи – первый, Лутфуллин – второй, Семененко – третий

«Питерец.ру» представляет, насколько сейчас обидно Петру Гуменнику, допустившему досадное падение при исполнении первого же прыжка в произвольной программе. Выбравший романтичный образ Гуменник явно пользовался поддержкой омских трибун, но произвольную программу исполнил с огрехами, получив от судей 278,29 баллов.

А вот Евгений Семененко, провалившийся в короткой программе, взлетел на итоговое третье место, порадовав Алексея Мишина. Нервы в решающий момент не подвели Семененко, итог – 281,65 балла и отвоёванная в настоящей спортивной борьбе бронза. Сайт ФФКР напомнил, что Семененко дважды выигрывал чемпионат страны, но омская бронза – из серии «на вес золота».

Ещё больше порадовал «Профессора» Мишина ещё один представитель СШОР «Звёздный лёд» Глеб Лутфуллин, ставший в Омске серебряным призёром российского первенства – естественно, впервые в своей карьере. Лутфуллин (на фото) безупречно исполнил произвольную программу, заработав чуть более 283 баллов.

А ставший чемпионом Владислав Дикиджи (его результат – 297,10 баллов, что говорит о явном превосходстве) заслужил похвалу от комментировавшей соревнования Татьяны Тарасовой. Тренирует Дикиджи Олег Татауров, в Омске являвший абсолютное внешнее спокойствие.



