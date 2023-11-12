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Питерец.ру » Спорт » Камила Валиева заняла только 4-е место на этапе Гран-при России в Казани, в парном катании победили петербуржцы Мишина и Галлямов

Камила Валиева заняла только 4-е место на этапе Гран-при России в Казани, в парном катании победили петербуржцы Мишина и Галлямов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Софья Муравьева стала победительницей казанского этапа в женском одиночном катании.

Сенсационно завершился четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Казани. Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева провалилась под лёд в произвольной, в итоге её оценок хватило лишь для четвёртого места. Валиева набрала 213,59 балла – этот результат позволил ей опередить ставшую пятой петербурженку Марию Кшецкую (189,72). Обошли Валиеву москвичка Софья Муравьёва (228,81), Алина Горбачёва из Тверской области (219,02) и Дарья Садкова из Марий Эл (214,52).

Статистики уже подсчитали, что Валиева не получала столь низких баллов с 2019 года. СМИ сообщают, что не исключён протест со стороны Валиевой на судейство в Казани.

«Питерец.ру» поздравляет Анастасию Мишину и Александра Галлямова с ещё одной победой на этапе Гран-при России. В Казани эта петербургская пара уверенно обошла всех конкурентов, набрав 236,86. Вторыми стали пермяки Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, набравшие ровно 215 баллов, третьими – их земляки Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (214,87).

В мужском катании петербуржцы заняли весь пьедестал: первым стал Владислав Дикиджи, вторым – Евгений Семененко, третьим – Глеб Лутфуллин. На четвёртом и пятом месте – тоже фигуристы из города на Неве.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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