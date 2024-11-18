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Питерец.ру » Спорт » Петербургский фигурист Евгений Семененко стал победителем московского этапа Гран-При России, а в танцах на льду всех опередили Александра Степанова и Иван Букин

Петербургский фигурист Евгений Семененко стал победителем московского этапа Гран-При России, а в танцах на льду всех опередили Александра Степанова и Иван Букин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fsrussia.ru
Яркая пара Миланы Кузьминой и Дмитрия Студеникина выступали под «Кармину Бурану» Орфа.

Соревнования танцоров эффектно завершили программу этапа Гран-При по фигурному катанию под названием «Золотой конёк Москвы». Очевидными фаворитами были участники Олимпийских игр Александра Степанова и Иван Букин (тренер – Александр Жулин) заняли первое место, набрав 213,90 баллов. Вторыми, тоже перешагнув рубеж в 200 баллов, стали Ирина Хавронина и Девид («Питерец.ру» специально изучил сайт ФФКР – именно Девид, а не Дэвид) Нарижный.

За третье место развернулась серьёзная борьба сразу между пятью парами, в итоге бронза этапа Гран-При досталась дуэту в составе Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано, который тренирует прекрасно известная любителям фигурного катания Анжелика Крылова. Полученных от судей 189,39 баллов Пасечник и Чиризано хватило, чтобы обойти ставших четвёртыми Варвару Жданову и Тимура Бабаева-Смирнова (186,79 баллов). ФФКР подчёркивает, что Жданова и Бабаев-Смирнов установили сразу три личных рекорда. Занявшие шестое место Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (на фото) тоже улучшили свои персональные рекорды.

Петербуржец Евгений Семененко всего на 54 сотых балла опередил москвича Григория Фёдорова и победил в одиночном катании, третьим стал ещё один столичный фигурист Марк Кондратюк.

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