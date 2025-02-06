После 2:5 в Верхней Пышме от «Горняка-УГМК» петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам одолело «Челмет»

4 февраля в Верхней Пышме петербургское «Динамо» ожидало крупное поражение от местного клуба «Горняк-УГМК». Поскольку «Питерец.ру» давно не обращал внимания на чемпионат ВХЛ, нелишним будет напомнить про ситуацию в турнирной таблице. Лидировавшие в «регулярке» динамовцы из города на Неве сейчас входит в пятёрку команд, сражающуюся за первое место (вместе с новокузнецким «Металлургом», «Рубином», «Торпедо-Горьким» и тем же «Горняком»).

«Горняк» уже в первом периоде обеспечил себе задел в три шайбы, вынудив тренерский штаб динамовцев заменить Евгения Ярославлева на Никиту Богданова. После второго периода клуб из Верхней Пышмы лидировал со счётом 5:1, и в третьей двадцатиминутке петербуржцы лишь немного подсластили проигрыш шайбой Вячеслава Шевченко.

У «Челмета» в первом периоде разыгрался Иван Удот, сделавший дубль. В первом перерыве главный тренер «Динамо» Игорь Гришин заменил Богданова на Ярославлева, и на этот раз вратарская рокировка принесла положительный результат. Второй период динамовцы выиграли со счётом 2:1 (отличились Данила Квартальнов и Николай Аверин), а на 41-й минуте Георгий Бердюков сделал счёт 3:3.

В серии буллитов победу гостям принёс точный штрафной бросок Александра Жабреева



