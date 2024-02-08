Руслан Гимбатов – автор победной шайбы в ворота новокузнецкого «Металлурга» в составе петербургских динамовцев

Сайт выступающего в чемпионате ВХЛ петербургского хоккейного клуба «Динамо» уже отрапортовал важную новость: победа над новокузнецким «Металлургом» позволила команде Владимира Крикунова выйти в плей-офф. А всё потому, что та же «Кузня» и «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы уже не догонят динамовцев из города на Неве из-за слишком большого отставания.

«Динамо» и в первом круге победило «Металлург»: тогда в Новокузнецке «сухарь» заработал Иван Сапожников, а встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тогда ещё команды Ярослава Люзенкова. А теперь петербуржцы закрепились на седьмой строчке турнирной таблицы, победив «Металлург» со счётом 5:3.

Пропустив на 16-й минуте, динамовцы ещё до первого перерыва дважды огорчили новокузнецкого вратаря Брагинского (шайбы забросили Егор Сердюк и Пётр Яковлев). Во втором периоде динамовцы забросили ещё дважды, сделав это под занавес двадцатиминутки (отличились Даниил Давыдов и Руслан Гимбатов). «Питерец.ру» отмечает, что именно шайба Гимбатова, сделавшего счёт 4:1, стала победной в этой встрече.

Сейчас у команды Крикунова – 69 очков и ещё чeтыре игры до завершения «регулярки». Лидером первенства ВХЛ является тюменский

«Рубин», за ним идут пермский «Молот» и АКМ из Тулы.