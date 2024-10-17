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Питерец.ру » Спорт » Выступающий в чемпионате ВХЛ петербургский клуб «Динамо» победил «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы со счётом 4:2 и занимает первое место в таблице – 25 очков за 15 игр

Выступающий в чемпионате ВХЛ петербургский клуб «Динамо» победил «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы со счётом 4:2 и занимает первое место в таблице – 25 очков за 15 игр

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
У столичной «Звезды» – те же 25 очков, но на матч больше, чем у петербургских динамовцев.

После трёх подряд поражение петербургские динамовцы добились важной победы, превзойдя в очередном матче «регулярки» ВХЛ клуб «Горняк-УГМК» из Свердловской области. Матч проходил 15 октября в наполовину заполненном «Юбилейном», а открыли счёт гости. На 13-й минуте голкипер «Динамо» Евгений Ярославлев был бессилен помешать Илье Лозе поразить ворота петербуржцев.

Догнать «Горняк» хозяевам удалось во втором периоде, когда полный тёзка известного актёра и кинопродюсера Игорь Угольников переиграл Зюзина. Вскоре Иван Казаковцев заставил капитулировать вратаря гостей, и на второй перерыв команды отправились при счёте 2:1 в пользу динамовцев.

В третьем периоде «Горняку» удалось реализовать единственное за весь матч удаление в составе петербургской команды, когда малый штраф схлопотал Савва Андреев. Но прекрасно играющий в этом сезоне Дмитрий Сидляров («Питерец.ру» уже отмечал его ассистентские достижения в ВХЛ) забил на 48-й минуте – 3:2. Итоговый счёт 4:2 установил отличившийся в динамовском большинстве Юрий Ушаков, результативную передачу которому отдал защитник Георгий Бердюков.

Впереди у «Динамо» из города на Неве – серия матчей на выезде: 20 октября, первый из этих гостевых матчей – в Саратове с «Кристаллом».

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