Петербургское хоккейное «Динамо» победило на предсезонном турнире имени В. В. Шилова, обыграв «СКА-Неву» со счётом 3:1

Петербургский хоккейный клуб «Динамо» сумел стать победителем турнира имени Шилова, несмотря на поражение во встрече с «Горняком-УГМК». Уральцы вышли вперёд в первом периоде усилиями Мыльникова. Во втором периоде на льду хозяйничали уже петербуржцы: Антон Назаревич сравнял счёт, а Владимир Пешехонов вывел динамовцев вперёд.

Всё решил старт третьего периода: сначала «Горняку» помог рикошет, а затем – большинство формата «5X3»: автором решающей шайбы стал Трофимов. Не помогла команде Игоря Гришина и замена вратаря на полевого игрока в концовке – 2:3 в пользу соперника.

Но в дерби против «СКА-Невы» динамовцы сумели победить и стать обладателями главного трофея турнира имени Шилова. Главным событием стартового периода стало повреждение голкипера невчан Павла Мойсевича, который был вынужден уступит место в воротах Кириллу Герасимюку. Основные страсти разыгрались во второй двадцатиминутке, которая началась с гола Семёна Демидова в ворота «Динамо». Здесь лидерскую роль в атаке динамовцев взял на себя Александр Жабреев, которому удался дубль.

Итоговый счёт 3:1 установил точный бросок Артёма Чернова на 53-й минуте. 33-летний динамовский защитник Георгий Бердюков набрал за этот матч два ассистентских балла.