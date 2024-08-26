«СКА-Нева» после крупной победы над «Горняком-УГМК» 7:4 проиграла «Молоту» 1:2 на турнире имени Шилова

Предсезонный турнир имени В. В. Шилова продолжается, и «Питерец.ру» спешит сообщить очередные результаты. «СКА-Нева» после неудачи в игре с новокузнецким «Металлургом» реваншировалась в матче с клубом «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Счёт в большинстве открыл Алексей Егоров, после чего Никита Лисов и Святослав Гребенщиков довели преимущество невчан до крупного – 3:0. Но Тарасов ещё до первого перерыва успел размочить счёт.

В дальнейшем преимущество «СКА-Невы» сомнений не вызывало: петербуржцы восстановили комфортное преимущество в счёте в начале второй двадцатиминутки усилиями Владимира Барабанова, да ещё и в меньшинстве – 4:1. Пятую шайбу в ворота «Горняка» забросил Альберт Конозов, после чего дубль удался Василию Нарзяеву. Итог этого зрелищного матча – 7:4 в пользу «СКА-Невы».

Буквально только что завершился следующий для невчан матч на турнире: пермский «Молот» оказался сильнее, победив со счётом 2:1. В первом периоде сначала Бойчук открыл счёт, а затем Кицын удвоил преимущество пермяков. Единственную шайбу в составе «СКА-Невы» записал на свой счёт Семён Демидов.

26 августа в 19:00 в «Юбилейном» свой третий матч на турнире имени Шилова проведёт петербургское «Динамо», соперник – «Горняк-УГМК».