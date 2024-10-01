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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла в Норильске 3:5, а петербургское «Динамо» в Красноярске разгромило «Сокол» 6:1, дубли сделали Чернов, Угольников и Жабреев

ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла в Норильске 3:5, а петербургское «Динамо» в Красноярске разгромило «Сокол» 6:1, дубли сделали Чернов, Угольников и Жабреев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Униженный петербургскими динамовцами в предыдущем туре «Норильск» отыгрался на невчанах.

В выходные было достаточно спортивных новостей, связанных с петербургскими клубами, но «Питерец.ру» старается не пропускать матчи обеих команд из города на Неве во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). «СКА-Нева» приехала в Заполярье играть с «Норильском»: до 32-й минуты петербуржцы вели со счётом 1:0 после шайбы Барабанова, которому помогли отличиться Зеленов и Кузьмин.

Провал случился на экваторе игрового времени, когда оборона невчан буквально развалилась, и «СКА-Нева» четырежды пропустила в интервале с 32-й по 39-ю минуты (забивали у норильчан Шуйдин, Голоднюк, Скобелев и Дяденькин). Семён Демидов с передач Владислава Сапунова и Даниила Лазутина сократил отставание гостей в счёте, и на второй перерыв команды с цифрами 4:2 на табло «Арктики». В третьей двадцатиминутке обменялись шайбами Коротин и добившийся дубля Барабанов, итог – 5:3 в пользу «Норильска».

Блестяще обстоят дела петербургского хоккейного «Динамо»: коллектив Игоря Гришина одержал третью подряд крупную победу. После 5:0 с «Челнами» и 8:2 в Норильске динамовцы из Северной столицы выиграли в Красноярске у «Сокола» со счётом 6:1. По две шайбы в составе победителей забросили Артём Чернов, Игорь Угольников и Александр Жабреев.

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