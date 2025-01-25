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Питерец.ру » Спорт » Проигрыш 3:5 московскому «Динамо» стал для СКА 21-м поражением в сезоне – 2024/2025

Проигрыш 3:5 московскому «Динамо» стал для СКА 21-м поражением в сезоне – 2024/2025

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Петербургский клуб даже стартовал в нынешнем сезоне с поражения – магнитогорскому «Металлургу» в овертайме.

Начав январь с двух побед (над ЦСКА и «Витязем»), СКА после этого попал в полосу неудач. За 0:5 от «Спартака» последовали 4:5 от московского «Динамо», неудача в овертайме (3:4ОТ) в игре с «Локомотивом» и крупное поражение от «Северстали» (4:7). «Питерец.ру» рассчитывал, что крупная победа над тем же «Локомотивом» 21 января станет для команды Романа Ротенберга началом подъёма, но – очередная неудача, уже двадцать первая в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Матч со столичными динамовцами проходил на «СКА Арене» (присутствовало более 22 тысяч зрителей) в четверг. Главный тренер московского клуба Алексей Кудашов доверил место в воротах Максиму Моторыгину, но на 28-й минуте на льду появился Владислав Подъяпольский. Причина проста – три шайбы СКА за половину игрового времени. Точнее – с 21-й по 28-ю минуту: счёт в большинстве открыл Михаил Григоренко, сразу же забил Арсений Грицюк, а до крупного преимущество СКА довёл защитник Илья Карпухин.

Поведя 3:0, невские армейцы расслабились и буквально отдали победу сопернику. Камбэк гостей начался с шайбы в большинстве после удаления в составе СКА Андрея Педана, итог игры – очень обидные 3:5 после 3:0 по ходу матча (Никита Гусев отметился передачей).

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