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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно победил ярославский «Локомотив», при этом Сергей Плотников забросил своей бывшей команде дважды

СКА крупно победил ярославский «Локомотив», при этом Сергей Плотников забросил своей бывшей команде дважды

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Уроженец Комсомольска-на-Амуре Плотников выступал за железнодорожников десятилетие назад.

Форвард СКА Сергей Плотников в этом сезоне примеряет на себя то образ героя, то антигероя. Результативные матчи чередуются у 34-летнего ветерана хоккеиста с удалениями в решающие моменты. В игре с «Локомотивом» Плотников отличился дважды: «Питерец.ру» напоминает, что в 2012–2015 годах Плотников играл за ярославский клуб.

«Локомотив» временно лишился столпа обороны: травмирован основной голкипер Даниил Исаев. Если в прошлом матче железнодорожников с «Барысом» ворота команды Игоря Никитина защищал 20-летний Максим Майоров (и преуспел, заработав «сухарь»), то на этот раз играл Алексей Мельничук. Первую из четырёх пропущенных шайб Мельничук достал из своих ворот на 15-й минуте, когда Плотников реализовал большинство с передач Ивана Демидова и Александра Никишина. Но Максим Берёзки сравнял счёт до первого перерыва.

Во втором периоде СКА преуспел: Арсений Грицюк вывел свою команду вперёд, а Демидов сделал счёт 3:1. Вскоре Максим Шалунов помог «Локомотиву» приблизиться к СКА на расстояние одного точного броска по воротам. Однако Захар Бардаков ещё до второго перерыва обеспечил СКА преимущество в две шайбу. Итоговый счёт 5:2 установило попадание упорного Плотникова в пустые ворота ярославцев.


Все по теме: хоккей, СКА
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