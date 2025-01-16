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Питерец.ру » Спорт » СКА потерпел крупное поражение от «Северстали» со счётом 4:7, в составе победителей дубль сделал Думбадзе

СКА потерпел крупное поражение от «Северстали» со счётом 4:7, в составе победителей дубль сделал Думбадзе

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Матч с «Северсталью» вместо вожделенной победы обернулся для СКА фиаско с семью пропущенными шайбами.

При беглом взгляде на прошедшие в нынешнем сезоне матчи СКА в регулярном чемпионате КХЛ «Питерец.ру» не обнаружил случая, чтобы невские армейцы пропускали сразу семь шайб. Поищем виноватых: Павел Мойсевич и Егор Заврагин поровну поделили игровое время – каждый провёл на льду по полчаса игрового времени.

Начинавший в стартовом составе Мойсевич трижды пропустил уже в первом периоде. Начались неприятности СКА с пропущенной шайбы в большинстве: отправившийся отдохнуть на скамейку штрафников Всеволод Никитин наверняка с изумлением наблюдал, как Давид Думбадзе открыл счёт в формате «4Х5». При счёте 1:2 (ответную шайбу СКА забросил Иван Демидов) петербуржцы ещё и получили классический «гол в раздевалку».

Терпение главного тренера СКА Романа Ротенберга (на фото) иссякло, когда Мойсевич получил ещё две «пробоины» во втором периоде (от Пилипенко и Ильина), и место в воротах при счёте 1:5 занял Заврагин. Вскоре пропустил и он: Думбадзе сделал дубль и довёл преимущество «Северстали» до неприличного.

К 55-й минуте СКА сумел подтянуться к сопернику – 4:6 (дважды отличился Валентин Зыков). Но Пилипенко не промахнулся по пустым воротам (стиль Хайруллина!) и установил итоговый счёт – 7:4 в пользу команды из Череповца.

Все по теме: хоккей, СКА
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