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Питерец.ру » Спорт » СКА начал 2025 год с победы над принципиальным соперником – ЦСКА, победную шайбу забросил Акользин

СКА начал 2025 год с победы над принципиальным соперником – ЦСКА, победную шайбу забросил Акользин

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Форвард СКА Иван Демидов набрал в этом матче 3 очка, сделав дубль.

Новичок СКА Павел Акользин отличился в важном для команды Романа Ротенберга матче с ЦСКА. Именно Акользин, о значимости которого для СКА размышлял ранее «Питерец.ру», стал автором победной шайбы в ворота Просветова на 36-й минуте. После точного броска Акользина счёт стал 4:0, и Просветова в воротах ЦСКА сменил Хомченко.

А начался этот матч с дубля Ивана Демидова. Задрафтованный «Монреалем» нападающий открыл счёт уже на 4-й минуте (одним из ассистентов стал голкипер СКА Егор Заврагин), а на 11-й минуте Александр Никишин и Сергей Плотников помогли Демидову оформить второй в сезоне дубль. Во втором периоде Тони Деанджело и Акользин довели преимущество СКА до четырёх шайб, после чего главный тренер гостей Илья Воробьёв пошёл на замену вратаря.

Московские армейцы ударно начали третий период: Мамин размочил счёт. На 50-й минуте петербуржцы сделали сопернику подарок, пропустив в большинстве: Уильямс воспользовался несогласованностью обороны СКА. В концовке Полтапов сократил отставание ЦСКА до минимума, вскоре тот же Полтапов мог забить снова, но Заврагин выручил. Плотников реализовал большинство, а итоговый счёт 6:3 установил Арсений Грицюк, поразивший пустые ворота ЦСКА.

5 января СКА сыграет с «Витязем».

Все по теме: хоккей, СКА
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