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Питерец.ру » Спорт » Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»

Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»

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59
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В турнирной таблице ВХЛ динамовцев догнали «Зауралье» и новокузнецкий «Металлург».

Визит в Саратов обернулся для петербургского хоккейного клуба «Динамо» серьёзным фиаско. Петербуржцы, входящие в число лидеров первенства ВХЛ, проиграли саратовскому «Кристаллу» с разницей в три шайбы: первым крупным поражением в сезоне – 2024/2025 стала неудача в игре с «Магниткой».

До 34-й минуты саратовцы трижды огорчили динамовского вратаря Никиту Богданова: Марушев открыл счёт, Зайцев увеличил преимущество хозяев льда, Рычков реализовал большинство после удаления Егора Никитина. «Питерец.ру» уточнил на сайте ВХЛ: автором третьей шайбы «Кристалла» в этой встрече стал именно Рычков, а не Кулагин, как сообщает сайт петербургского «Динамо».

Отдохнувший на скамейке штрафников Никитин сразу же забил, после чего пришла очередь динамовцев реализовывать «лишнего». Дмитрий Сидляров и Георгий Бердюков вывели на бросок Юрия Ушакова, и преимущество «Кристалла» сократилось до минимума – 3:2 в пользу саратовцев к началу третьей двадцатиминутки.

Но две ошибки в обороне в третьем периоде привели ещё к паре пропущенных шайб. Итог – 5:2 в пользу «Кристалла». Главный тренер «Динамо» Гришин заявил:

«Кристалл» сегодня был свежее нас, быстрее, агрессивнее и удачливее в завершении моментов».

Следующий соперник динамовцев – «Дизель».

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