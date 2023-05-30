ента новостей

20:15
Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»
19:41
Депутат Госдумы Олег Нилов провёл заседание фракции «Справедливая Россия – За Правду» с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова
18:25
Вечеринка «Морская»
16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
16:04
Петербургских школьников учат кибербезопасности
15:48
В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы
14:24
Выставка «Каракули. Линии и эмоции»
13:28
В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион
13:11
Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»
12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
11:56
В Ленобласти открылись центры реабилитации участников СВО
10:38
В Ленобласти задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине
10:22
В Петербурге рецидивистка стащила банковскую карту у пенсионера
10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
10:12
В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом
10:04
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин
10:00
На КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют одну полосу
09:48
В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки
09:39
В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок
09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
00:03
Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»
19:19
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза
19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
19:04
Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»
19:01
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»
18:55
В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих
18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
18:23
В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»

Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ska.ru
Вокруг СКА как всегда много трансферных слухов, но есть и подтверждённая информация.  

«Питерец.ру» увидел официальное объявление на сайте местных армейцев и даже проиллюстрировал его: отлично игравший в «Авангарде» нападающий Арсений Грицюк стал игроком петербургского клуба. Причина в том, что «Авангард» не захотел смог повторить контрактное предложение, которое сделал Грицюку СКА. Эта практика пришла к нам из НХЛ. Грицюк, которому 22 года, является одним из лучших молодых российских хоккеистов, самый простой пример – участие Грицюка в зимней Олимпиаде – 2022. В том же году Грицюку присудили приз лучшего молодого игрока сезона.

Новичок СКА – воспитанник омского хоккея, начинал в «Омских Ястребах» в Молодёжной Лиге, поиграл Грицюк и в ВХЛ («Ижсталь» и новокузнецкий «Металлург»). Средняя результативность Грицюка в КХЛ – 0,58 очка за игру, что достаточно хорошо. Ранее в СКА перешёл ещё один бывший «ястреб» - Сергей Толчинский.

Есть вероятность перехода Игоря Ожиганова в московское «Динамо», но в этом случае нужно будет утрясти вопрос с размером контракта защитника. Звёздный статус Ожиганова в СКА несколько померк, поэтому новый карьёрный вызов Игорю только ну руку. Может стать столичным динамовцем и свободный агент Никита Гусев, который пока пытается забыть плей-офф – 2023.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-05-2023, 19:45
Изменения в составе СКА: Дмитрий Яшкин перешёл в «Ак Барс», а в петербургский клуб пришёл Сергей Толчинский
5-05-2022, 17:30
Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ
1-07-2017, 21:18
Евгений Дадонов снова стал игроком «Флориды Пантерз»
12-02-2022, 21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
26-10-2022, 21:04
Арсений Бринкман и Денис Паршин помогли «Югре» одолеть петербургское «Динамо» со счётом 4:2
6-10-2014, 20:46
Александр Кучерявенко перешёл из СКА в «Витязь»

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
0
89
Сегодня, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
0
129
Вчера, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
0
123
Вчера, 13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
Наверх