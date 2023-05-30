Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»

«Питерец.ру» увидел официальное объявление на сайте местных армейцев и даже проиллюстрировал его: отлично игравший в «Авангарде» нападающий Арсений Грицюк стал игроком петербургского клуба. Причина в том, что «Авангард» не захотел смог повторить контрактное предложение, которое сделал Грицюку СКА. Эта практика пришла к нам из НХЛ. Грицюк, которому 22 года, является одним из лучших молодых российских хоккеистов, самый простой пример – участие Грицюка в зимней Олимпиаде – 2022. В том же году Грицюку присудили приз лучшего молодого игрока сезона.

Новичок СКА – воспитанник омского хоккея, начинал в «Омских Ястребах» в Молодёжной Лиге, поиграл Грицюк и в ВХЛ («Ижсталь» и новокузнецкий «Металлург»). Средняя результативность Грицюка в КХЛ – 0,58 очка за игру, что достаточно хорошо. Ранее в СКА перешёл ещё один бывший «ястреб» - Сергей Толчинский.

Есть вероятность перехода Игоря Ожиганова в московское «Динамо», но в этом случае нужно будет утрясти вопрос с размером контракта защитника. Звёздный статус Ожиганова в СКА несколько померк, поэтому новый карьёрный вызов Игорю только ну руку. Может стать столичным динамовцем и свободный агент Никита Гусев, который пока пытается забыть плей-офф – 2023.