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Питерец.ру » Спорт » СКА вёл 3:1 в матче с московским «Динамо», но проиграл со счётом 4:5 после шайбы Никиты Гусева за 27 секунд до сирены

СКА вёл 3:1 в матче с московским «Динамо», но проиграл со счётом 4:5 после шайбы Никиты Гусева за 27 секунд до сирены

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Павел Акользин снова забил, а Сергей Плотников схлопотал решающее удаление, реализованное Гусевым.

Быстро пропустив после добивания Римашевского (Егор Заврагин отразил бросок Ильенко, но шайба всё-таки оказалась в воротах СКА), невские армейцы явили чудеса атакующей игры. Судите сами: с 5-й по 8-ю минуту Подъяпольский пропустил ТРИЖДЫ (отличились Павел Акользин, Захар Бардаков и Александр Никишин), после чего главный тренер столичного «Динамо» Алексей Кудашов даже не пошёл на замену вратаря. До первого перерыва Рашевский (не Римашевский!) сократил отставание динамовцев в счёте, а зрители арены Аркадия Чернышёва стали свидетелями пяти заброшенных шайб за стартовую двадцатиминутку.

«Питерец.ру» не ожидал, что второй период завершится со счётом 2:0 в пользу динамовцев: сначала Джиошвили сравнял счёт, а на 35-й минуте канадец Комтуа вывел москвичей вперёд. Счёт 4:3 в пользу «Динамо» держался до концовки третьего периода: Александр Никишин наглядно показал нападающим СКА, как нужно забивать, поразив ворота Подъяпольского на 57-й минуте с передач Арсения Грицюка и Бардакова.

Однако главным героем встречи принципиальных соперников по КХЛ суждено было стать экс-форварду СКА Никите Гусеву. Герой Олимпийского финала реализовал большинство после удаления Сергея Плотникова – победа «Динамо» со счётом 5:4.


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