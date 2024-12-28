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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук занимает 17-е место после 8-го тура продолжающегося в Нью-Йорке чемпионата мира по рапиду, а лидирует чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук занимает 17-е место после 8-го тура продолжающегося в Нью-Йорке чемпионата мира по рапиду, а лидирует чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
worldrapidandblitz2024.fide.com
Многократная чемпионка России по шахматам Валентина Гунина (на фото) трижды проиграла за 8 туров и идёт на 30-м месте.

Ещё до начала нью-йоркского чемпионата мира по блицу и рапиду (так обычно называют быстрые шахматы с более длинным контролем времени, чем в блице) стало известно, что Александра Горячкина в США не поедет. Действующая чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь пока занимает первое место – 6,5 очков из 8. Вничью с китайской шахматисткой сыграли россиянка Екатерина Лагно и Александра Костенюк, ныне представляющая Швейцарию.

Лагно входит в группу, преследующую тройку лидеров (помимо Цзюй Вэнцзюнь по 6,5 очков набрали две участницы из Индии – Харика Дронавалли и Хампи Конеру). У Лагно, Костенюк, американки Кариссы Йип, родившейся ещё в ГДР Элизабет Пётц и Ставрулы Цолакиду из Греции – по 6 очков.

«Питерец.ру» видит на 17-м месте после 8-го тура Анастасию Боднарук, которая сумела победить участницу претендентского турнира Рамешбабу Вайшали. Набравшая 5,5 очков Боднарук в следующем туре сразится с индонезийской шахматисткой Ирине Сукандар.

Те же 5,5 очков заработала и Лея Гарифуллина, которая в 3-м туре проиграла Валентине Гуниной. Экс-чемпионка России Гунина как обычно играет бескомпромиссно: до 8-го тура – никаких ничьих. Не блещет пока в Нью-Йорке Полина Шувалова – 4 очка и промежуточное 53-е место.

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