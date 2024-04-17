Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде

«Питерец.ру» наблюдал за драматичной борьбой в центральной партии 10-го тура женского претендентского турнира в канадском Торонто, в которой Александра Горячкина белыми играла с Лэи Тинцзэ (именно эти шахматистки по очереди становились соперницами действующей чемпионки мира Цзюй Вэнцзюнь в матчах за титул). Россиянка сумела уравнять позицию в эндшпиле «конь против слона», но ситуация изменилась: белый конь вместе с королем должны были задержать несколько проходных после уничтожения чёрного слона.

Признанный специалист по эндшпилю Горячкина сделала несколько верных ходов, но в решающий момент допустила фатальную ошибку, и чёрная проходная по линии «f» стала неудержимой. После этого поражения у Горячкиной по-прежнему 5,5 очков, столько же – у другой россиянки Екатерины Лагно.

Лагно в этом туре доигралась до глубокого эндшпиля, в котором ей пришлось найти верный путь к ничьей. А лидируют две участницы из КНР, у которых – уже по 6,5 очков. Экс-чемпионка мира Тань Чжунъи сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии. А вот партия между Нургюль Салимовой и Рамешбабу Вайшали получилась по-настоящему головоломной и изобиловала обоюдными ошибками. Итог – победа индийской шахматистки, которая с 3,5 очками замыкает таблицу.