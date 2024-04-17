ента новостей

01:25
Сразу пять шахматистов имеют шансы выиграть турнир претендентов в Торонто по итогам 10-го тура – Непомнящий, Гукеш, Каруана, Накамура и Прагнанандха
01:01
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде
23:43
Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором победной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Автомобилистом»
16:37
Выставка Максима Моргунова «Течение жизни»
16:33
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
16:27
В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье
16:14
В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху
16:05
Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ
14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
18:44
Ярмарка современного искусства Port Art Fair
16:20
На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»
16:13
В Петербурге началась Неделя донорства крови
16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Новичок баскетбольного «Зенита» Джувэн Морган набрал в победном для команды Хавьера Паскуаля матче с «Пармой» 14 очков
11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
10:45
В Невском районе задержали стрелка по окнам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fide.com
Екатерина Лагно в этом туре сыграла вничью с Анной Музычук.

«Питерец.ру» наблюдал за драматичной борьбой в центральной партии 10-го тура женского претендентского турнира в канадском Торонто, в которой Александра Горячкина белыми играла с Лэи Тинцзэ (именно эти шахматистки по очереди становились соперницами действующей чемпионки мира Цзюй Вэнцзюнь в матчах за титул). Россиянка сумела уравнять позицию в эндшпиле «конь против слона», но ситуация изменилась: белый конь вместе с королем должны были задержать несколько проходных после уничтожения чёрного слона.

Признанный специалист по эндшпилю Горячкина сделала несколько верных ходов, но в решающий момент допустила фатальную ошибку, и чёрная проходная по линии «f» стала неудержимой. После этого поражения у Горячкиной по-прежнему 5,5 очков, столько же – у другой россиянки Екатерины Лагно.

Лагно в этом туре доигралась до глубокого эндшпиля, в котором ей пришлось найти верный путь к ничьей. А лидируют две участницы из КНР, у которых – уже по 6,5 очков. Экс-чемпионка мира Тань Чжунъи сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии. А вот партия между Нургюль Салимовой и Рамешбабу Вайшали получилась по-настоящему головоломной и изобиловала обоюдными ошибками. Итог – победа индийской шахматистки, которая с 3,5 очками замыкает таблицу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-04-2024, 02:21
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно преследуют Тань Чжунъи, лидирующую после 7-го тура женского претендентского турнира
15-04-2024, 18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
7-04-2024, 02:36
Россиянка Александра Горячкина победила Анну Музычук на претендентском турнире в канадском Торонто
9-04-2024, 02:01
Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй
24-05-2023, 23:38
Лучшая шахматистка России Александра Горячкина на Кипре не смогла взять реванш за неудачу в Хиве и приблизиться к лидирующей Вагнер
11-04-2024, 16:49
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы в 6-м туре претендентского турнира в Торонто

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
97
Вчера, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
105
Вчера, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
175
15-04-2024, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх