Россиянка Александра Горячкина победила Анну Музычук на претендентском турнире в канадском Торонто

«Питерец.ру» испытывает некоторые сомнения в корректности формулировки «турнир претенденток» относительно начавшегося в канадском Торонто 4 апреля двухкругового шахматного состязания, победительница которого сразится в матче за корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэнцзюнь из КНР.

Символично, что пока лидирует самая статусная участница женского претендентского турнира – китайская шахматистка Тань Чжунъи. После успеха в партии первого тура со своей соотечественницей Ли Тинцзэ экс-чемпионка мира Тань Чжунъи обыграла и победительницу «большой швейцарки ФИДЕ» Рамешбабу Вайшали из Индии. Тань Чжунъи набрала 100 % очков в первых двух туров и захватила единоличное лидерство.

Второй после победы белыми над Анной Музычук идёт россиянка Александра Горячкина. Украинская шахматистка Анна Музычук избрала довольно пассивную тактику, демонстрируя стремление к ничьей. Однако целый ряд ошибок привёл Музычук к поражению, а у Горячкиной теперь 1,5 очка из 2.

Ещё одна российская участница турнира, имеющая титул гросссмейстера среди мужчин Екатерина Лагно, сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии. У Лагно по итогам двух партий – 1 очко. Также вничью завершилась партия между Нургюль Салимовой (Болгария) и Ли Тинцзэ.