Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают

Глядя на текущую таблицу женского претендентского турнира в канадском Торонто, «Питерец.ру» отмечает очевидное: индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали стала очевидным аутсайдером этой шахматной гонки – всего 2,5 очка из 9 возможных. Сейчас Вайшали отстаёт от лидера – китаянки Тань Чжунъи – уже на 3,5 очка. Этот разрыв только увеличился после того, как сестра Рамешбабу Прагнанандхи уступил экс-чемпионке мира в очной встрече. Индийская шахматистка играла белыми и сдалась неприлично рано – уже на 21-м ходу. Не хотелось бы, что победительница «Большой Швейцарки ФИДЕ» махнула на всё рукой и продолжила свою серию поражений: ранее она проиграла три партии подряд – россиянке Екатерине Лагно в 6-м туре, китаянке Ли Тинцзэ в 7-м и своей соотечественнице Хампи Конеру в 8-м.

Три другие партии 9-го тура завершились вничью. Александра Горячкина не смогла чёрными выиграть эндшпиль у Анны Музычук, поэтому результат их партии в первом круге не повторился. Сейчас Горячкина отстаёт от набравшей 6 очков Тань Чжунъи на пол-очка, а в следующем туре Александра встретится с Ли Тинцзэ. Лагно чёрными заключила мир с Конеру, не выявили победительницу и Ли Тинцзэ с Нургуль Салимовой из Болгарии. У Лагно – 5 очков (1 победа и 8 ничьих).