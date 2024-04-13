Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно преследуют Тань Чжунъи, лидирующую после 7-го тура женского претендентского турнира

«Питерец.ру» следил за партией россиянки Александры Горячкиной и китаянки Тань Чжунъи в 7-м туре претендентского турнира в Торонто. Обе шахматистки являлись лидерами, поэтому рисковать никто не собирался. Итог – ничья в эндшпиле. После первого круга впереди – экс-чемпионка мира Чань Чжунъи, набравшая 5 очков из 7 возможных (3 победы и 4 ничьи). Выигравшая на одну партию меньше Горячкина идёт второй: участница матча за шахматную корону в Шанхае и Владивостоке в 2020 году имеет 4,5 очка.

Подтянулась к двум лидерам и Ли Тинцзэ, которая тоже может похвастаться матчем с Цзюй Вэнцзюнь. После неудачи в стартовом туре в партии с Тань Чжунъи, Ли Тинцзэ сделала четыре ничьи. Но в 6-м и 7-м турах Ли Тинцзэ одержала две победы подряд – над Хампи Конеру и Рамешбабу Вайшали (сестрой участника мужского претендентского турнира Рамешбабу Прагнанандхи). Теперь Ли Тинцзэ (4 очка) отстаёт от Тань Чжунъи на одну победу, а от Горячкиной – на одну ничью.

Те же 4 очка набрала и Екатерина Лагно (на фото). В отчётном туре Лагно сыграла вничью с Нургюль Салимовой из Болгарии. Салимова набрала 3 очка и на пол-очка опережает тройку аутсайдеров турнира.

В следующем туре между Лагно играет с Горячкиной, а Тань Чжунъи – с Ли Тинцзэ.







