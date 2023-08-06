Горячкина и Шувалова вышли в следующий раунд Кубка мира по шахматам, Непомнящий, Витюгов, Есипенко и Свидлер сыграют тай-брейки в своих матчах

Бывший петербуржец Владимир Федосеев вместе с Даниилом Дубовым вылетел в 1/32 Кубка мира и не смог порадовать словенскую шахматную федерацию. В мужском турнире будет очень много тай-брейков, в том числе у Яна Непомнящего (рейтинг ФИДЕ – 2779), Никиты Витюгова (2720), Андрея Есипенко (2683) и Петра Свидлера (2688). Последнему должно быть сегодня особенно обидно: многократный чемпион России Свидлер не сумел сделать устраивающую его ничью с Йорденом ван Форестом (2697) из Нидерландов.

В 1/16 финала уже пробились экс-чемпион мира Магнус Карлсен (на фото), Хикару Накамура, Доммараджу Гукеш, Леньер Домингес, Пархам Магсудлу, выбивший Федосеева Арджун Эригайси, Винсент Каймер, Даниэле Вокатуро, Рэй Робсон, Жавохир Синдаров, Алексей Сарана, Расмус Сване и Рамешбабу Прагнанандха.

В женском Кубке мира известны имена 12 участниц четвёртого круга из 16, и среди них – две россиянки. Александра «Гордость Ямала» Горячкина после победы в первой партии уверенно сделала ничью во второй и теперь в 1/8 финала сыграет с Нино Бациашвили. «Питерец.ру» рад и за победившую чёрными Полину Шувалову, которая отправила домой в США Ирину Круш. Возможной соперницей Шуваловой может стать швейцарка Александра Костенюк.