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Питерец.ру » Спорт » «СКА-1946» разгромил «Тайфун» на Дальнем Востоке и добрался до важного юбилея в МХЛ

«СКА-1946» разгромил «Тайфун» на Дальнем Востоке и добрался до важного юбилея в МХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Дубль удался Никите Сураеву.

Владивостокский «Тайфун» получил две увесистые оплеухи от петербургских команд в чемпионате МХЛ. «Питерец.ру» не стал отдельно сообщать о разгромной победе МХК «Динамо» из города на Неве над «Тайфуном» 16 ноября, счёт тогда был 5:0. В поединке против «СКА-1946» «Тайфун» пропустил ещё больше: Егор Грахов открыл счёт уже на 3-й минуте.

С 7-й по 15-ю минуте «Сорок Шестые» забросили в ворота Руслана Какенова ещё три шайбы. Сначала Игнат Лутфуллин удачно совершил перехват, после чего точными бросками по воротам «Тайфуна» отметились Никита Сураев и Матвей Короткий. До первого перерыва форвард дальневосточников Флоровский смог сократить отставание своей команды, и на первый перерыв команды отправились со счётом 4:1 в пользу «СКА-1946».

Во втором тайме петербуржцы забили ещё дважды: Егор Граф реализовал большинство, а Сураев добился дубля. Итоговые 6:2 в пользу гостей зажглись на табло «Фетисов-Арены» после шайбы Ефимова на 50-й минуте. Выезд на Дальний Восток ознаменовался для «СКА-1946» юбилейной 600-й победой в МХЛ.

После 21 матча в сезоне – 2024/2025 команда Германа Титова набрала 31 очко (столько же – у «Локо»). МХК «Динамо» за 23 игры удалось набрать 24 очка. Следующий матч «СКА-1946» – 25 ноября.

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